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Тренер по физкультуре признался в убийстве на Кунцевском кладбище в Москве
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    Тренер по физкультуре признался в убийстве на Кунцевском кладбище в Москве

    15:09  6 Октября 2017
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    Тренер по физкультуре признался в убийстве на Кунцевском кладбище в Москве

    Москва, 6 октября. Тренер детского центра признался в убийстве человека на Кунцевском кладбище, которое произошло 3 октября.

    Сообщение об обнаружении трупа с двумя огнестрельными ранениями поступило в правоохранительные органы во вторник. Очевидцы сообщили, что слышали выстрелы в районе Кунцевского кладбища, расположенного на улице Рябиновая.

    Полиция установила личность погибшего. Им оказался москвич 1968 года рождения. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от огнестрельных ранений с повреждением сердца.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело. В этот же день предполагаемый убийца самостоятельно явился в полицию и дал признательные показания. Выяснилось, что на фоне внезапно возникших неприязненных отношений мужчина выстрелил в оппонента не менее семи раз, а затем скрылся с места происшествия.

    Как удалось установить сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемый работал тренером по физической подготовке.

     

    Автор: Алексей Громов
    #москва #убийство #труп #кладбище
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