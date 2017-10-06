Житель Подмосковья вырастил более 50 кустов конопли на дачном участке

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Москва, 6 октября. На участке неоднократно судимого жителя деревни Поджигородово в Клину правоохранители обнаружили более 50 кустов конопли.

Как говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по Московской области, оперативники обыскали дом и придомовую территорию и обнаружили две электрические лампы, которые использовались для культивации марихуаны.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде до суда. Ему грозит до двух лет тюрьмы. Против него возбуждено дело о незаконном культивировании наркосодержащих растений, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее полицейские задержали жителя Волоколамского района, в квартире у которого была оборудована нарколаборатория, он также изготавливал нелегальное оружие