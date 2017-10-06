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Происшествия
Два человека оказались заблокировны в перевернувшейся машине в Мурманской области
Происшествия
Пять школ эвакуировали в Москве после звонков о минировании
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    Пять школ эвакуировали в Москве после звонков о минировании

    12:41  6 Октября 2017
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    Пять школ эвакуировали в Москве после звонков о минировании

    Москва, 6 октября. Более 1,5 тысяч человек эвакуировали из пяти столичных школ после звонков о минировании, сообщает информированный источник «Интерфакс».

    Сначала сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в средние школы №199, 625, 520. Из зданий учебных учреждений эвакуировали около тысячи человек. Затем последовали аналогичные сообщения по школам №1552, 1217 и управы Останкинского района. Из этих зданий вывели более 600 человек.

    В данный момент кинологи обследуют помещения школ. На месте также находятся представители экстренных служб.

    Напомним, что с начала сентября в стране началась масштабная волна анонимных звонков о минировании. К счастью, пока ни одно сообщение о заложенной бомбе не подтвердилось. «Лжетеррористы» сообщали о взрывных устройствах в школах, крупных ТЦ, кинотеатрах, аэропортах, гостиницах и даже жилых домах.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #эвакуация #школа
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