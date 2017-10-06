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В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум
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    В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум

    12:33  6 Октября 2017
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    В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум

    Москва, 6 октября. В российской столице открылся I Международный медицинский инвестиционный форум. На площадке мероприятия планируется обсудить проблемы сотрудничества государства и бизнеса в сфере здравоохранения.

    Форум проходит на базе МГМУ им. Сеченова, корреспондент Федерального агентства новостей поприсутствовал на открытии дискуссионной площадки. Здесь с приветственным словом выступила Галина Карелова, заместитель председателя Совета Федерации. По её словам, сейчас медицинская отрасль развивается быстрее других отраслей социальной сферы. Она обратила внимание на то, что в настоящее время постоянно идут поправки в технологии концессии.

    «Мы — палата регионов. Мы заинтересованы, чтобы каждый регион развивался прогрессивно, особенно в той части, что ждут граждане", — подчеркнула Карелова. — Без технологических преобразований современное здравоохранение не будет отвечать современным требованиям».

    В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум

    Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.

    «Хочется верить, что эта площадка станет традиционной. Основная задача государства заботиться о своих граждан, — напомнил он. — Для гражданина важно, что он в любое время может получить самую современную медицинскую услугу и это позволит жить активно и полно».

    Однако, продолжил свою мысль министр, ни одно даже самое богатое государство не может за счет своего бюджета выполнить этот социальный запрос. Именно поэтому для качественного образования жизненно необходимы частные инвестиции, резюмировал заместитель министра.

    В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум

    Советник президента РФ по интернету Герман Клименко заявил, что медицина всегда была достаточно консервативна. К сожалению, врачи сейчас попросту не успевают за развитием современных технологий, отмечает советник.

    «Государство пытается устранить неравенство между столицей и регионами в финансовом плане, растут зарплаты, в сфере образования. Осталась медицина. Если отъехать от Москвы на 200 км и зайти в исходную поликлинику — попадаешь в печальную картину», — констатировал Клименко.

    В Москве открылся Первый международный медицинский инвестиционный форум

    После открытия форума состоялось подписание ряда важных документов. В частности, было подписано соглашение от основных условиях сделки между представителями Первого МГМУ им. Сеченова и российским венчурным фондом Primer Capital. Фонд инвестирует в первый потенциальный лекарственный препарат для лечения целиакии (наследственной непереносимости глютена). Федеральное агентство новостей является информационным партнером форума.

     

    Автор: Герман Парло
    #москва #медицина #форум
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