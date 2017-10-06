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Общество
Фестиваль исторической реконструкции «День истории» пройдет в Москве
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    Фестиваль исторической реконструкции «День истории» пройдет в Москве

    11:46  6 Октября 2017
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    Фестиваль исторической реконструкции «День истории» пройдет в Москве

    Москва, 6 октября. В столичном парке «Сокольники» пройдет фестиваль реконструкции «День истории». Гости мероприятия смогут увидеть сразу пять эпох.

    14 октября на площадках фестиваля раскинется военный шатер древнерусского князя, пройдут рыцарские бои, дадут залпы старинные пушки, сообщает «Вечерняя Москва». Посетители «Дня реконструкции» смогут посмотреть на сражение рыцарей XV века, попасть в эпоху Смутного времени или посетить площадку, посвященную Отечественной войне 1812 года.

    Фестиваль исторической реконструкции «День истории» пройдет в Москве

    В исторической реконструкции примут участие несколько команд, которые продемонстрируют гражданам военный быт гусар 1812 года и ставку Красной армии времен ВОВ. Реконструкторские события будут проходить с 12 до 18 часов. Вход на площадки фестиваля — свободный.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #реконструкция #фестиваль
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