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Украина
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Происшествия
Пожилую женщину зарезали на востоке Москвы
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    Пожилую женщину зарезали на востоке Москвы

    11:19  6 Октября 2017
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    Пожилую женщину зарезали на востоке Москвы

    Москва, 6 октября. Правоохранительные органы столицы выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины. Ее тело было обнаружено в Гольяново.

    Стало известно, что пенсионерка лежала на полу ванной комнаты с перерезанным горлом, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции. На шее у 83-летней женщины были две рваные раны. На месте преступления полицейские обнаружили нож, которым убили жертву. Он находился рядом с трупом убитой.

    Тело было направлено в морг для проведения экспертизы. Появилась информация, что выявить предполагаемого убийцу, вероятно, удастся в ходе проверки, которую уже начали следователи.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #убийство #происшествие
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