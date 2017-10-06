Пожилую женщину зарезали на востоке Москвы

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Москва, 6 октября. Правоохранительные органы столицы выясняют обстоятельства гибели пожилой женщины. Ее тело было обнаружено в Гольяново.

Стало известно, что пенсионерка лежала на полу ванной комнаты с перерезанным горлом, сообщает Телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции. На шее у 83-летней женщины были две рваные раны. На месте преступления полицейские обнаружили нож, которым убили жертву. Он находился рядом с трупом убитой.

Тело было направлено в морг для проведения экспертизы. Появилась информация, что выявить предполагаемого убийцу, вероятно, удастся в ходе проверки, которую уже начали следователи.