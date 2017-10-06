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Общество
Пожилые москвичи вновь сядут за парты 1 ноября
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    Пожилые москвичи вновь сядут за парты 1 ноября

    10:01  6 Октября 2017  /обновлено: 10:02  06 Октября 2017
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    Пожилые москвичи вновь сядут за парты 1 ноября

    Москва, 6 октября. Пожилые москвичи могут принять участие в новом образовательном проекте «Серебряный университет». Он стартует в столице с 1 ноября.

    Программу обучения разработали совместно с Московским городским педагогическим университетом. Участниками проекта смогут быть мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Им будет предложено освоить компьютер и мобильные программы, изучить иностранные языки, а также постичь основы финансовой и правовой грамотности, сообщает «Вечерняя Москва». Министр правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян сообщил, что главная цель программы — продлить творческое и профессиональное долголетие пожилых москвичей, организуя их культурный и образовательный досуг.

    Пожилые москвичи вновь сядут за парты 1 ноября

    Занятия будут проходить в центрах социального обслуживания по месту жительства, а также в филиалах Московского государственного педагогического университета.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #москва #образовательный проект
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