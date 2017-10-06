Пожилые москвичи вновь сядут за парты 1 ноября

В Избранное

Москва, 6 октября. Пожилые москвичи могут принять участие в новом образовательном проекте «Серебряный университет». Он стартует в столице с 1 ноября.

Программу обучения разработали совместно с Московским городским педагогическим университетом. Участниками проекта смогут быть мужчины старше 60 лет и женщины в возрасте от 55 лет. Им будет предложено освоить компьютер и мобильные программы, изучить иностранные языки, а также постичь основы финансовой и правовой грамотности, сообщает «Вечерняя Москва». Министр правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Петросян сообщил, что главная цель программы — продлить творческое и профессиональное долголетие пожилых москвичей, организуя их культурный и образовательный досуг.

Занятия будут проходить в центрах социального обслуживания по месту жительства, а также в филиалах Московского государственного педагогического университета.