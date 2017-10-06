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Российские ученые строят кибермуравейник
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    Российские ученые строят кибермуравейник

    9:19  6 Октября 2017
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    Российские ученые строят кибермуравейник

    Москва, 6 октября. В Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» создали самую большую в России группу мобильных мини-роботов. Она насчитывает более 20 особей, которые отличаются друг от друга.

    Сейчас специалисты учат подопытных действовать сообща. Кто-то занимается разведкой территорий, кто-то добывает ресурсы, сообщают «Известия». Жизнь роботов происходит, как в настоящем муравейнике. Среди особей есть и свой лидер, которого «механические муравьи» выбирают сами.

    Ученые считают, что одна из особенностей управления подобной группой мини-роботов — это невозможность математически описать все условия ее функционирования. Любопытно, что исследователи могут положиться только на самоорганизацию подопытных.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #наука #роботы
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