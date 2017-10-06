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Политика
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Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня
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    Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня

    8:33  6 Октября 2017
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    Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня

    Москва, 6 октября. Синоптики сообщают, что за два дня в столице выпало более четверти месячной нормы осадков. Общий показатель в октябре увеличился на 16 мм.

    По подсчетам специалистов Гидрометцентр России в Москве выпало 27% месячной нормы осадков, которая составляет в октябре 59 мм. Метеорологи заявляют, что дожди продолжатся и в столице, и в Московской области, сообщает «Вечерняя Москва». К вечеру 6 октября ожидается еще до десяти миллиметров осадков.

    Более четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за 2 дня

    Ранее синоптики рассказали, когда жители Московского региона получат передышку от дождей.

    Автор: Алексей Громов
    #погода #москва #гидрометцентр
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