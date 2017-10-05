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Общество
Коллекторы парализовали работу суда в Подмосковье звонками должнику
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    Коллекторы парализовали работу суда в Подмосковье звонками должнику

    20:49  5 Октября 2017
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    Коллекторы парализовали работу суда в Подмосковье звонками должнику

    Москва, 5 октября. Коллекторы за месяц более тысячи раз звонили в Зарайский суд Московской области. 

    Как стало известно, коллекторы длительное время пытались дозвониться до одного из сотрудников суда, который ранее брал в банке кредит. Несмотря на то, что он давно урегулировал все вопросы с приставами и банком, коллекторы продолжали звонить на его мобильный, а также пытались связаться с другими сотрудниками суда.

    В Зарайском суде не стали терпеть назойливость коллекторов, собрали материалы для административного дела и пожаловались приставам. 

    Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сразу же после возбуждения дела звонки прекратились и работа суда нормализовалась.

    Напомним, ранее сотрудники СК РФ города Ульяновска задержали коллектора, который угрожал жителям Петербурга и их детям убийством за невыплату долга в 40 тысяч рублей.

    Автор: Тимур Румянцев
    #коллекторы
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