Коллекторы парализовали работу суда в Подмосковье звонками должнику

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Москва, 5 октября. Коллекторы за месяц более тысячи раз звонили в Зарайский суд Московской области.

Как стало известно, коллекторы длительное время пытались дозвониться до одного из сотрудников суда, который ранее брал в банке кредит. Несмотря на то, что он давно урегулировал все вопросы с приставами и банком, коллекторы продолжали звонить на его мобильный, а также пытались связаться с другими сотрудниками суда.

В Зарайском суде не стали терпеть назойливость коллекторов, собрали материалы для административного дела и пожаловались приставам.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», сразу же после возбуждения дела звонки прекратились и работа суда нормализовалась.

Напомним, ранее сотрудники СК РФ города Ульяновска задержали коллектора, который угрожал жителям Петербурга и их детям убийством за невыплату долга в 40 тысяч рублей.