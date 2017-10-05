Раненный в центре Москвы бизнесмен скончался в больнице

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Москва, 5 октября. Раненный в Банковском переулке Москвы бизнесмен скончался на операционном столе. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Москве.

«Потерпевший доставлен в одну из городских больниц, где, несмотря на оказанную помощь скончался», — говорится в сообщении.

Ранее следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Установлено, что 5 октября неизвестные не менее четырех раз выстрелили в мужчину, который шел в сторону своего дома. Раненый сразу же был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, однако врачам так и не удалось спасти его жизнь.