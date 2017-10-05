Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Москвы

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Москва, 5 октября. Киллер расстрелял бизнесмена Арсена Папазяна у ресторана «Па-Паэлья» в Банковском переулке в центре Москвы. По предварительным данным, в Папазяна было произведено четыре выстрела.

Агентство «Ридус» публикует фото и видео с места произошедшего. На кадрах можно увидеть белый Range Rover. Водитель данной иномарки стал очевидцем расстрела и оказал первую помощь пострадавшему.

Бизнесмена доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии.

Арсен Папазян, который известен как глава армянской диаспоры в Воронеже, также является хозяином предприятия, которое выигрывало тендеры на строительство объектов на Украине.

Напомним, в поселке Тучково в Рузском районе Подмосковья мужчина из травматического пистолета расстрелял автомобиль одного из студентов местного колледжа.