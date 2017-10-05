Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Заместитель Шойгу вручил Череповецкому военному училищу орден Жукова
Происшествия
Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Москвы

    17:31  5 Октября 2017
    53

    Появилось видео с места расстрела бизнесмена в центре Москвы

    Москва, 5 октября. Киллер расстрелял бизнесмена Арсена Папазяна у ресторана «Па-Паэлья» в Банковском переулке в центре Москвы. По предварительным данным, в Папазяна было произведено четыре выстрела.

    Агентство «Ридус» публикует фото и видео с места произошедшего. На кадрах можно увидеть белый Range Rover. Водитель данной иномарки стал очевидцем расстрела и оказал первую помощь пострадавшему.

    Бизнесмена доставили в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии. 

    Арсен Папазян, который известен как глава армянской диаспоры в Воронеже, также является хозяином предприятия,  которое выигрывало тендеры на строительство объектов на Украине.

    Напомним, в поселке Тучково в Рузском районе Подмосковья мужчина из травматического пистолета расстрелял автомобиль одного из студентов местного колледжа.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84330

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107375

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29981

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44641

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26152
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        Погребинский: Киев хочет вытравить русское сознание у жителей Украины

        16:55   5 Октября 2017
        121
        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        Подлодки ЧФ РФ нанесли удары «Калибрами» по ИГ для поддержки наступления в Дейр эз-Зоре

        15:18   5 Октября 2017
        794
        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал Кадзуо Исигуро

        14:09   5 Октября 2017
        44
        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        В Раде предложили забыть про «Минск-2» в законе о Донбассе

        13:04   5 Октября 2017
        520