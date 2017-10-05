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Россия
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Происшествия
Киллер четыре раза выстрелил в бизнесмена в центре Москвы
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    Киллер четыре раза выстрелил в бизнесмена в центре Москвы

    16:38  5 Октября 2017
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    Киллер четыре раза выстрелил в бизнесмена в центре Москвы

    Москва, 5 октября. Киллер четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел около трех часов дня на углу Мясницкой и Банковского. Мужчина, в которого стреляли, госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, сообщают источники ФАН. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

    По некоторым данным, его состояние оценивается как тяжелое. Как удалось установить, пострадавший от оружия киллера является бизнесменом.

    «Неизвестные совершили четыре выстрела в мужчину, который двигался в сторону жилого дома по Банковскому переулку», — цитирует РИА Новости старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

    Киллер четыре раза выстрелил в бизнесмена в центре Москвы

    Возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #выстрел #киллер
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