Два москвича зарегистрировали 67 тысяч нелегалов в несуществующей гостинице

В Избранное

Москва, 5 октября. Полиция задержала двух жителей Москвы, которые зарегистрировали в несуществующей столичной гостинице 67 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы.

В рамках операции «Нелегал 2017» в Москве были задержаны двое мужчин. Как оказалось, они зарегистрировали почти 67 тысяч иностранцев в гостинице «Космо». Правоохранительные органы выяснили, что гостиничная деятельность фактически в здании по указанном адресу не велась.

Кроме того, выяснилось, что 66889 иностранных граждан были нелегальными мигрантами.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются выяснить, были ли у москвичей сообщники.