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Два москвича зарегистрировали 67 тысяч нелегалов в несуществующей гостинице
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    Два москвича зарегистрировали 67 тысяч нелегалов в несуществующей гостинице

    15:06  5 Октября 2017
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    Два москвича зарегистрировали 67 тысяч нелегалов в несуществующей гостинице

    Москва, 5 октября. Полиция задержала двух жителей Москвы, которые зарегистрировали в несуществующей столичной гостинице 67 тысяч нелегальных мигрантов, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Москвы.

    В рамках операции «Нелегал 2017» в Москве были задержаны двое мужчин. Как оказалось, они зарегистрировали почти 67 тысяч иностранцев в гостинице «Космо». Правоохранительные органы выяснили, что гостиничная деятельность фактически в здании по указанном адресу не велась.

    Кроме того, выяснилось, что 66889 иностранных граждан были нелегальными мигрантами.

    Два москвича зарегистрировали 67 тысяч нелегалов в несуществующей гостинице

    Возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы пытаются выяснить, были ли у москвичей сообщники.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #полиция #гостиница #нелегалы
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