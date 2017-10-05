Низкое атмосферное давление в Москве станет рекордно низким за 20 лет

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Москва, 5 октября. В четверг, 5 октября, атмосферное давление в Москве будет самым низким за последние 20 лет.

«5 октября на станции ВДНХ атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба», — передает «Метеоновости».

Как отмечается, более низкое атмосферное давление в российской столице было зафиксировано только в 1997 году. Тогда давление фиксировалось на уровне 720 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, низкое атмосферное давление будет наблюдаться и в пятницу, 6 октября. Оно составит 726 миллиметров ртутного столба. Специалисты пояснили, что причиной пониженного давления станут циклоны, центр одного из которых пройдет рядом с Москвой.