Несколько улиц Москвы перекроют для транспорта

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Москва, 5 октября. Несколько улиц в Москве перекроют на два дня. Как сообщает официальный портал правительства столицы, ограничения связаны с проведением ряда мероприятий.

Так, с 10.00 до 14.00 6 октября для автомобилистов ограничат движение на Большой Татарской, где будет проходить религиозное мероприятие.

7 октября движение транспортных средств с 12.30 до 14.30 ограничат по маршруту: улица Лужники — Лужнецкая набережная — Фрунзенская набережная — Пречистенская набережная (до Соймоновского проезда) — улица Хамовнический Вал (до Комсомольского проспекта). Такие меры были приняты в связи с проведением забега, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел России.

В тот же день с 15.00 до 20.00 участок 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной и участок проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда будут закрыты, передает издание «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее сообщалось, что участок Пречистенской набережной от Соймоновского проезда до Крымского моста из-за ремонта дорожного полотна временно перекроют для проезда автомобилей.