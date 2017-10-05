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Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и наркотиков
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    Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и наркотиков

    15:22  5 Октября 2017
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    Жителя Подмосковья задержали за хранение оружия и наркотиков

    Москва, 5 октября. Правоохранительные органы Московской области задержали жителя Волоколамского района, в квартире у которого была оборудована нарколаборатория, он также изготавливал нелегальное оружие, говорится в сообщении областного главка МВД. 

    В Подмосковье полиция задержала 31-летнего мужчину, в квартире которого были обнаружены незаконные наркотические вещества — 80 г марихуаны и 30 г амфетамина. В помещении также находилось лабораторное оборудование, с помощью которого производились психотропы, а также компоненты для их последующей расфасовки.

    У задержанного изъяли пистолет и полсотни патронов. Правоохранительные органы завели уголовное дело о наркотиках, незаконном хранении и производстве оружия. Мужчина отправлен под стражу, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва
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