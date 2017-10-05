Московский зоопарк принимает спасенного в Якутии медвежонка

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Москва, 5 октября. В столицу прилетел новый житель Московского зоопарка. Самка белого медведя, которой около 11 месяцев, была спасена в Среднеколымском районе Республики Саха.

Маленькая медведица бродила вблизи населенных пунктов, чтобы прокормиться. Мать животного, скорее всего, стала жертвой браконьеров. В естественной среде медвежонку было не выжить, сообщает «Вечерняя Москва».

Малышку спасали всем миром. Сначала медведицу привезли в Якутск, позже специальным бортом доставили в столицу. Во время трансфера животное обеспечивали трехразовым питанием и чистили клетку. До полного восстановления здоровья медвежонок будет находиться под пристальным наблюдением ветеринаров столичного Зоопитомника.