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Московский зоопарк принимает спасенного в Якутии медвежонка
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    Московский зоопарк принимает спасенного в Якутии медвежонка

    13:52  5 Октября 2017
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    Московский зоопарк принимает спасенного в Якутии медвежонка

    Москва, 5 октября. В столицу прилетел новый житель Московского зоопарка. Самка белого медведя, которой около 11 месяцев, была спасена в Среднеколымском районе Республики Саха.

    Маленькая медведица бродила вблизи населенных пунктов, чтобы прокормиться. Мать животного, скорее всего, стала жертвой браконьеров. В естественной среде медвежонку было не выжить, сообщает «Вечерняя Москва».

    Малышку спасали всем миром. Сначала медведицу привезли в Якутск, позже специальным бортом доставили в столицу. Во время трансфера животное обеспечивали трехразовым питанием и чистили клетку. До полного восстановления здоровья медвежонок будет находиться под пристальным наблюдением ветеринаров столичного Зоопитомника. 

    Автор: Аексей Громов
    #москва #белый медведь #московский зоопарк
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