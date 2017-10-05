Стихи детей о транспорте будут печатать на билетах в Москве

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Москва, 5 октября. Детские четверостишия будут размещены на транспортных билетах «Единый».

Департамента транспорта Москвы объявил творческий детский конкурс. С 5 по 12 октября юные пассажиры до 14 лет могут прислать рисунки или стихотворения о путешествии в метро, на МЦК, в электричке или в наземном транспорте.

Победители будут определены голосованием членов жюри конкурса и пассажиров московского транспорта. 10 ребят получат в награду посещение аквапарка, а их работы сможет увидеть вся Москва: стихотворения напечатают на билетах «Единый», а рисунки украсят вестибюли метро.

Работы принимаются до 12 октября на электронный ящик оператора Wi-Fi и через хэштег #городвдвижении в Instagram.