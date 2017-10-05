Пожар произошел в кафе в центре Москвы, есть пострадавшие

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Москва, 5 октября. В здании на Новослободской улице в Москве произошел пожар. АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ЧП случилось в кафе «Чайхона №1».

Согласно приведенным данным, возгорание произошло в вентиляционном коробе дома №16 по улице Новослободская. К настоящему времени пожар был полностью потушен спасателями. По предварительной информации, в результате случившегося пострадали два человека, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее сообщалось, что крупному пожару в цехах по производству мебели в подмосковных Мытищах был присвоен повышенный ранг.





