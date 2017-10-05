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Четверо мужчин взломали дверь в квартиру москвички и устроили там попойку
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    Четверо мужчин взломали дверь в квартиру москвички и устроили там попойку

    13:04  5 Октября 2017
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    Четверо мужчин взломали дверь в квартиру москвички и устроили там попойку

    Москва, 5 октября. Четверо мужчин проникли в квартиру пенсионерки в Зеленограде, выломав входную дверь. Злоумышленники сломали всю мебель в помещении и распивали в квартире алкоголь. Кроме того, во время неожиданного «визита» в доме пропали инструмент, постельное белье, были срезаны провода.

    Инцидент произошел 3 октября. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали четырех человек, среди них были уроженцы Украины, Башкирии, Чувашии.

    В ходе расследования оперативники провели осмотр места происшествия, а также опросили свидетелей инцидента и саму хозяйку квартиры, сообщает источник Федерального агентства новостей.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #зеленоград #взлом
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