Четверо мужчин взломали дверь в квартиру москвички и устроили там попойку

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Москва, 5 октября. Четверо мужчин проникли в квартиру пенсионерки в Зеленограде, выломав входную дверь. Злоумышленники сломали всю мебель в помещении и распивали в квартире алкоголь. Кроме того, во время неожиданного «визита» в доме пропали инструмент, постельное белье, были срезаны провода.

Инцидент произошел 3 октября. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали четырех человек, среди них были уроженцы Украины, Башкирии, Чувашии.

В ходе расследования оперативники провели осмотр места происшествия, а также опросили свидетелей инцидента и саму хозяйку квартиры, сообщает источник Федерального агентства новостей.