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Минобрнауки хочет повысить историческую грамотность россиян
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    Минобрнауки хочет повысить историческую грамотность россиян

    12:10  5 Октября 2017
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    Минобрнауки хочет повысить историческую грамотность россиян

    Москва. 5 октября. Министерство образования и науки собирается повысить историческую грамотность жителей России. Об этом сегодня рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

    «Сегодня перед нами стоит очень важная задача. Может она звучит тихо, скромно, но на самом деле она велика  — повышение исторической грамотности», — заявила Васильева на церемонии награждения победителей всероссийского конкурса педагогического мастерства. 
     

    Глава Минобрнауки также напомнила, что c 2020 года история станет третьим обязательным предметом единого госэкзамена. Отметим, что, помимо истории, обязательным экзаменом для российских школьников в скором времени может стать и физика.  

    Автор: Алексей Громов
    #наука #образование #история
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