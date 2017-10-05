Жители Подмосковья придумают имена рысятам из белгородского зоопарка

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Москва, 5 октября. Министерство экологии Московской области объявило о старте конкурса «Имя для рысят» — необходимо придумать клички для животных, подаренных ведомством белгородскому зоопарку, говорится в сообщении министерства.

В августе министерство экологии Московской области подарило белгородскому зоопарку двух рысят. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился передать учреждению детенышей рыси в первый год со дня их появления на свет.

«Решение об этом принято еще в начале июня, но для транспортировки необходимо было время, чтобы животные подросли. Однако новоселы до сих пор не получили имен», — говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства.

Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе и предложить свой вариант имени до 15 октября. Пользовательское голосование в социальных сетях поможет выбрать победителя, пишет «РИАМО».