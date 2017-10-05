Собянин назвал учителей Москвы лучшими в мире

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Москва, 5 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал московских учителей одними из самых лучших в стране и мире. Градоначальник поздравил педагогов с профессиональным праздником.

Москва должна гордиться своими педагогами, которые являются одними из лучших не только в России, но и на мировом уровне. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя учителей с профессиональным праздником.

«Результаты, которые показывают ваши ученики на ЕГЭ и олимпиадах, просто удивительные. На ваших плечах огромный труд, большая ответственность за наших детей и внуков, за будущее города и страны», — говорится в сообщении мэра, опубликованного в Twitter.

Собянин пожелал учителям здоровья, уважения и отличного праздничного настроения. Напомним, что президентский указ 1994 года официально закрепил за 5 октября День учителя, пишет «Вечерняя Москва».