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Россия
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Общество
Собянин назвал учителей Москвы лучшими в мире
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    Собянин назвал учителей Москвы лучшими в мире

    10:43  5 Октября 2017
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    Собянин назвал учителей Москвы лучшими в мире

    Москва, 5 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин назвал московских учителей одними из самых лучших в стране и мире. Градоначальник поздравил педагогов с профессиональным праздником. 

    Москва должна гордиться своими педагогами, которые являются одними из лучших не только в России, но и на мировом уровне. Такое мнение высказал мэр столицы Сергей Собянин, поздравляя учителей с профессиональным праздником. 

    «Результаты, которые показывают ваши ученики на ЕГЭ и олимпиадах, просто удивительные. На ваших плечах огромный труд, большая ответственность за наших детей и внуков, за будущее города и страны», — говорится в сообщении мэра, опубликованного в Twitter. 

    Собянин пожелал учителям здоровья, уважения и отличного праздничного настроения. Напомним, что президентский указ 1994 года официально закрепил за 5 октября День учителя, пишет «Вечерняя Москва»

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #сергей собянин
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