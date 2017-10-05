Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье

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Москва, 5 октября. Центральный участок Замоскворецкой линии столичного метро от «Новокузнецкой» до «Белорусской» будет закрыт в воскресенье.

Столичный метрополитен сообщает о закрытии нескольких станций метро Замоскворецкой линии 8 октября. Вход и выход будет закрыт на станциях «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Поезда будут ходить только на участках «Речной вокзал» – «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская».

Ограничения связаны с капремонтом путей и обновлением инфраструктуры для повышения уровня комфорта пассажиров. Движение по Замоскворецкой линии будет полностью возобновлено 9 октября с открытием метро.