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Общество
Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье
Общество
Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье
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    Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье

    10:03  5 Октября 2017
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    Станции «зеленой» ветки метро в центре Москвы будут закрыты в воскресенье

    Москва, 5 октября. Центральный участок Замоскворецкой линии столичного метро от «Новокузнецкой» до «Белорусской» будет закрыт в воскресенье.

    Столичный метрополитен сообщает о закрытии нескольких станций метро Замоскворецкой линии 8 октября. Вход и выход будет закрыт на станциях «Маяковская», «Тверская» и «Театральная». Поезда будут ходить только на участках «Речной вокзал» – «Белорусская» и «Новокузнецкая» – «Алма-Атинская».

    Ограничения связаны с капремонтом путей и обновлением инфраструктуры для повышения уровня комфорта пассажиров. Движение по Замоскворецкой линии будет полностью возобновлено 9 октября с открытием метро.

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #метро
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