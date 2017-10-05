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Общество
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Происшествия
Грабители в медицинских масках устроили стрельбу в банке Москвы
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    Грабители в медицинских масках устроили стрельбу в банке Москвы

    9:57  5 Октября 2017
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    Грабители в медицинских масках устроили стрельбу в банке Москвы

    Москва, 5 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчин, которые устроили стрельбу в одном из московских банков, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

    Сообщение о стрельбе на улице Космонавтов поступило в среду вечером.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещение банка ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Они несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия, передает РИАМО.

    Мужчины потребовали от сотрудников банка, чтобы те открыли двери в помещения касс. Однако когда сотрудники нажали «тревожную кнопку», злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В данный момент проводится проверка. Полиция объявила неудавшихся грабителей в розыск.

     

    Автор: Дима Оленин
    #москва #ограбление #банк
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