Грабители в медицинских масках устроили стрельбу в банке Москвы

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Москва, 5 октября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчин, которые устроили стрельбу в одном из московских банков, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сообщение о стрельбе на улице Космонавтов поступило в среду вечером.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещение банка ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Они несколько раз выстрелили в пол из неустановленного оружия, передает РИАМО.

Мужчины потребовали от сотрудников банка, чтобы те открыли двери в помещения касс. Однако когда сотрудники нажали «тревожную кнопку», злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В данный момент проводится проверка. Полиция объявила неудавшихся грабителей в розыск.