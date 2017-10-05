Минсельхоз Подмосковья отчитался о рекордном урожае зерновых

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Москва, 5 октября. Министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин сообщил о том, что в регионе, несмотря на сложности, был собран рекордный урожай зерновых. Как сообщил Разин на агропромышленной выставке «Золотая осень», урожай превысил 425 тысяч тонн.

«Аграрии Московской области, несмотря на все сложности, перипетии и погодные неурядицы, которые были в этом году, добились рекордных показателей», — объявил министр.

Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», Разин подчеркнул, что уборочная компания продолжается и урожай в полмиллиона тонн зерновых «уже не за горами». При этом в прошлом году урожай был совсем не так велик — собрано в общей сложности было лишь около 357 тысяч тонн зерновых культур.

Ранее стало известно, что из-за холодной погоды уборочная кампания в Московской области началась на две недели позже обычного. Для того, чтобы сократить отставание на уборочной, фермеры привлекли дополнительную технику.