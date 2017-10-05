Пожар охватил 2,5 тыс. кв метров площади в цехах в подмосковных Мытищах

В Избранное

Москва, 5 октября. Крупному пожару в цехах по производству мебели в подмосковных Мытищах был присвоен повышенный ранг. Около 6 часов утра пламя было локализовано на площади около 2400 кв метров.

О пожаре в строении на улице Силикатная в Мытищах стало известно ночью в четверг около 3.20.

«По прибытию первого пожарного подразделения было установлено, что происходит горение внутри здания. Угрозы распространения огня нет, — сообщили в управлении МЧС по Подмосковью. — В 6.00 — локализация на площади 2400 квадратных метров и отмена повышенного ранга пожара».

Открытое горение было ликвидировано в 8.49. Погибших и пострадавших в результате пожара не было. Как сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС, сложность тушения пожара и его большие масштабы объясняются тем, что пожар произошел в цехе по производству мебели, где находилось большое количество горючих материалов.

Специалисты МЧС проверяют прилегающую территорию на концентрацию в воздухе вредных веществ после пожара.