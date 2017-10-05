В Подмосковье мужчина расстрелял машину студента-лихача

В Избранное

Тучково (Московская область), 5 октября. В поселке Тучково, что в Рузском районе Подмосковья, взрослый мужчина из травматического пистолета расстрелял автомобиль одного из студентов местного колледжа.

Подробностями истории с телеканалом «360» поделился депутат муниципалитета Дмитрий Пархоменко, который рассказал, что предполагаемый стрелок часто с ребенком гулял около учебного заведения.

Жертва стрелка, чья машина пострадала от выстрелов, в свою очередь любил покататься «с ветерком», а в злополучный день чуть не сбил ребенка мужчины, который не стал терпеть такой наглости.

Запомнив авто, мужчина вернулся на стоянку чуть позднее, в то время в машине сидели друзья горе-студента. Выгнав парней из салона, стрелок выпустил по автомобилю пять пуль, после чего уехал с места происшествия.

Молодые люди сообщили своему другу, что его машину расстреляли, а после вызвали полицию. Уже «остывший» стрелок сам пришел в отделение. Какие будут дальнейшие действия органов правопорядка пока неизвестно.

