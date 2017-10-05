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В Подмосковье мужчина расстрелял машину студента-лихача
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    В Подмосковье мужчина расстрелял машину студента-лихача

    7:46  5 Октября 2017
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    В Подмосковье мужчина расстрелял машину студента-лихача

    Тучково (Московская область), 5 октября. В поселке Тучково, что в Рузском районе Подмосковья, взрослый мужчина из травматического пистолета расстрелял автомобиль одного из студентов местного колледжа.

    Подробностями истории с телеканалом «360» поделился депутат муниципалитета Дмитрий Пархоменко, который рассказал, что предполагаемый стрелок часто с ребенком гулял около учебного заведения.

    Жертва стрелка, чья машина пострадала от выстрелов, в свою очередь любил покататься «с ветерком», а в злополучный день чуть не сбил ребенка мужчины, который не стал терпеть такой наглости.

    Запомнив авто, мужчина вернулся на стоянку чуть позднее, в то время в машине сидели друзья горе-студента. Выгнав парней из салона, стрелок выпустил по автомобилю пять пуль, после чего уехал с места происшествия.

    Молодые люди сообщили своему другу, что его машину расстреляли, а после вызвали полицию. Уже «остывший» стрелок сам пришел в отделение. Какие будут дальнейшие действия органов правопорядка пока неизвестно.
     

    Автор: Константин Терехов
    #подмосковье #пистолет
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