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Общество
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Общество
Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор на Апухтинке в рамках реновации
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    Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор на Апухтинке в рамках реновации

    2:21  5 Октября 2017
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    Власти Москвы пообещали не сносить Успенский собор на Апухтинке в рамках реновации

    Москва, 5 октября. Представитель мэра Москвы заявил, что столичные власти не будут сносить в рамках реновации здание старообрядческого Успенского собора на Апухтинке.

    «Это выявленный объект культурного наследия. Если РПСЦ даст соответствующий запрос в мэрию, то мы безусловно его рассмотрим с учетом исторической составляющей и всех необходимых правовых аспектов», — отметили в мэрии, добавив, что дом будет расселен по программе реновации, сообщает РИА Новости.

    Напомним, что в советское время здание собора, построенное в начале XX века, было перестроено в общежитие.

    Ранее Газета.ру сообщала, что власти Москвы утвердили первые 210 стартовых площадок, на которых будут построены дома для участников программе реновации.

    Автор: Ирина Новикова
    #москва #реновация #успенский собор
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