Власти Москвы отказали в проведении акций Навального 6,7 и 8 октября по объективным причинам

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Москва, 4 октября. Власти российской столицы отказали в проведении митингов организаторам «встреч» с блогером Алексеем Навальным. Об этом журналистам сообщили представители городского департамента региональной безопасности.

Согласно предварительным данным, речь идет о пяти заявках (на 6, 7 и 8 октября 2017 года). Данное решение было принято по объективным причинам.

«В частности, на площади Тверская застава отсутствует площадка для проведения публичного мероприятия в формате митинга с заявленным количеством участников», — передает РИА Новости.

Ранее агентство URA.RU сообщило о том, что Симоновский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за призывы к участию в несогласованной акции в Нижнем Новгороде.