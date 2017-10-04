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Политика
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Общество
Автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках из-за дождя в Москве
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    Автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках из-за дождя в Москве

    18:21  4 Октября 2017
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    Автомобилистов предупредили о 9-балльных пробках из-за дождя в Москве

    Москва, 4 октября. Сильный дождь, порывистый ветер и ухудшение видимости на дорогах могут привести к пробкам в 9 баллов на дорогах в Москве, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). 

    Вечером 4 сентября ожидается ухудшение дорожной обстановки в Москве, что вызвано неблагоприятными погодными условиями. По данным ЦОДД, дождь и плохая видимость могут спровоцировать ДТП. Отмечается, что загруженность московских дорог находится на уровне 8 баллов.

    Автомобилисты сообщают о пробках на Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте, шоссе Энтузиастов, МКАД и в центре столицы. Городские власти призвали водителей избегать опасных маневров и держать дистанцию с другими авто.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #погода #москва
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