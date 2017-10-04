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Политика
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Общество
Собянин пообещал гранты московским театрам
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    Собянин пообещал гранты московским театрам

    17:32  4 Октября 2017
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    Собянин пообещал гранты московским театрам

    Москва, 4 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин встретился с руководителями московских театров для обсуждения работы на 2018 год, а также объема финансирования, которое составит 9,3 млрд рублей. 

    Московский градоначальник Сергей Собянин на встрече с руководителями театров отметил их продуктивную работу. По мнению чиновника, увеличение аудитории в 1,5 раза говорит об эффективности культурной политики. На повестке дня стояло обсуждение прозрачности системы финансирования театров со стороны государства. 

    «Меньше отчетов, чиновничьего пригляда, больше творчества и финансирования», — пояснил Собянин утвержденную грантовую поддержку. 

    Он добавил, что культурным учреждениям нужна творческая свобода, а власти возьмут на себя хозяйственные нужды. Таким образом, 85% грантовых средств пойдут на развитие театров, остальные — на содержание помещений, ремонт, пишет «Вечерняя Москва». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #сергей собянин #театр
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