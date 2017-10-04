Собянин пообещал гранты московским театрам

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Москва, 4 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин встретился с руководителями московских театров для обсуждения работы на 2018 год, а также объема финансирования, которое составит 9,3 млрд рублей.

Московский градоначальник Сергей Собянин на встрече с руководителями театров отметил их продуктивную работу. По мнению чиновника, увеличение аудитории в 1,5 раза говорит об эффективности культурной политики. На повестке дня стояло обсуждение прозрачности системы финансирования театров со стороны государства.

«Меньше отчетов, чиновничьего пригляда, больше творчества и финансирования», — пояснил Собянин утвержденную грантовую поддержку.

Он добавил, что культурным учреждениям нужна творческая свобода, а власти возьмут на себя хозяйственные нужды. Таким образом, 85% грантовых средств пойдут на развитие театров, остальные — на содержание помещений, ремонт, пишет «Вечерняя Москва».