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Происшествия
Житель Подмосковья погиб под колесами электрички
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    Житель Подмосковья погиб под колесами электрички

    17:27  4 Октября 2017
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    Житель Подмосковья погиб под колесами электрички

    Москва, 4 октября. Трагический инцидент произошел в Подмосковье: под колесами электрички погиб местный житель. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что ЧП случилось на станции Павловский Посад Горьковского направления Московской железной дороги.

    Согласно приведенным данным, примерно в 14.17 мужчина был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Крутое. Пострадавший получил смертельные травмы, в результате которых скончался.

    В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Личность погибшего устанавливается.

    Напомним, ранее житель Сочи в наушниках погиб под колесами пассажирского поезда «Адлер – Архангельск». 

     


     

    Автор: Тимур Румянцев
    #подмосковье #поезд
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