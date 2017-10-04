Житель Подмосковья погиб под колесами электрички

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Москва, 4 октября. Трагический инцидент произошел в Подмосковье: под колесами электрички погиб местный житель. В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что ЧП случилось на станции Павловский Посад Горьковского направления Московской железной дороги.

Согласно приведенным данным, примерно в 14.17 мужчина был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва — Крутое. Пострадавший получил смертельные травмы, в результате которых скончался.

В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, ранее житель Сочи в наушниках погиб под колесами пассажирского поезда «Адлер – Архангельск».



