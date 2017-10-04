Страшная находка в Битцевском лесопарке: изрезанное тело женщины и останки мужчины

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Москва. 4 октября. На территории Битцевского лесопарка на юге Москвы обнаружено изрезанное тело молодой женщины.

Тело 37-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено вблизи улицы Миклухо-Маклая, а ранее неподалеку был обнаружен расчлененный мужской труп. На территории лесопарка в настоящее время работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает «РИАМО».

Отметим, что один из крупнейших лесопарков столицы давно пользуется дурной славой. В 2001—2006 годах в Битцевском лесу орудовал серийный убийца, получивший одноименное прозвище.