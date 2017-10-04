Шквалистый ветер с дождем обрушится на вечернюю Москву

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Москва, 4 октября. В ближайшие часы погода в Москве и в регионе резко испортится. Москвичам нужно готовиться к дождям и сильному ветру, заявили синоптики.

По данным синоптиков, на Москву надвигается шторм. Погода испортится в городе и области уже в ближайшие часы.

По их словам, шквалистый ветер и дожди останутся в столице вплоть до девяти часов вечера. Специалисты добавляют, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду и даже больше.

Из-за усиления ветра в городе был объявлен «желтый» уровень опасности, передает «Газета.ru».

До конца недели в Москве прирост осадков может превысить 40% месячной нормы.