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Происшествия
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Шквалистый ветер с дождем обрушится на вечернюю Москву
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    Шквалистый ветер с дождем обрушится на вечернюю Москву

    16:16  4 Октября 2017
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    Шквалистый ветер с дождем обрушится на вечернюю Москву

    Москва, 4 октября. В ближайшие часы погода в Москве и в регионе резко испортится. Москвичам нужно готовиться к дождям и сильному ветру, заявили синоптики.

    По данным синоптиков, на Москву надвигается шторм. Погода испортится в городе и области уже в ближайшие часы. 

    По их словам, шквалистый ветер и дожди останутся в столице вплоть до девяти часов вечера. Специалисты добавляют, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду и даже больше.

    Из-за усиления ветра в городе был объявлен «желтый» уровень опасности, передает «Газета.ru».

    Шквалистый ветер с дождем обрушится на вечернюю Москву

    До конца недели в Москве прирост осадков может превысить 40% месячной нормы.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #шторм #москва #синоптики #ветер #непогода #дождь
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