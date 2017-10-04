Дублера Кутузовского проспекта построят в Москве на деньги арабских инвесторов

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Москва, 4 октября. В проект строительства северного дублера Кутузовского проспекта в Москве намерены вложиться арабские инвесторы, заявил директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

Предполагается, что инвесторами первой платной трассы в Москве могут стать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и фонд Mubadala из ОАЭ, передает ТАСС.

Расчеты экспертов показали, что эта трасса будет популярна среди москвичей и жителей Подмосковья. Дублер разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе, а также позволит жителям области быстро добираться до центра «Москва-Сити». Специалисты считают, что для реализации потребуется от 40 до 60 миллиардов рублей. Кроме того, проект трассы окупится не раньше чем через 30 лет.