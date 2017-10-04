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Дублера Кутузовского проспекта построят в Москве на деньги арабских инвесторов
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    Дублера Кутузовского проспекта построят в Москве на деньги арабских инвесторов

    15:54  4 Октября 2017
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    Дублера Кутузовского проспекта построят в Москве на деньги арабских инвесторов

    Москва, 4 октября. В проект строительства северного дублера Кутузовского проспекта в Москве намерены вложиться арабские инвесторы, заявил директор института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

    Предполагается, что инвесторами первой платной трассы в Москве могут стать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и фонд Mubadala из ОАЭ, передает ТАСС.

    Расчеты экспертов показали, что эта трасса будет популярна среди москвичей и жителей Подмосковья. Дублер разгрузит Кутузовский проспект и  Можайское шоссе, а также позволит жителям области быстро добираться до центра «Москва-Сити». Специалисты считают, что для реализации потребуется от 40 до 60 миллиардов рублей. Кроме того, проект трассы окупится не раньше чем через 30 лет.

    «За проезд нужно платить, как за билеты в метро. Организаторы проекта искали инвесторов, — цитирует Блинкина «Ридус». — А арабы готовы вкладываться в очень долгосрочные проекты, у них есть длинные деньги. В любом случае, чьи бы ни были деньги, дорога останется в Москве».

    Дублера Кутузовского проспекта построят в Москве на деньги арабских инвесторов

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #саудовская аравия #оаэ #трасса #инвесторы #кутузовский проспект #дублер
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