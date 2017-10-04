«Химки» готовы на равных конкурировать с ЦСКА

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Москва, 4 октября. Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» способен нарушить гегемонию ЦСКА в чемпионате России. Как рассказал «Известиям» баскетбольный эксперт Дмитрий Шакулин, в новом сезоне для этого есть все предпосылки.

«Клуб теперь не так зависит от процента попаданий своих лидеров, как в прошлом сезоне. Команду пополнили очень качественные легионеры, лидер коллектива Алексей Швед находится в расцвете сил, а со скамейки игру здорово усиливает русские ребята», — рассказал бывший советский и российской баскетболист.

Отметим, что новый сезон Единой Лиги ВТБ стартует 5 октября. Турнир проводится с 2008 года, за это время его победителем восемь раз был ЦСКА, один раз — «Химки».