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Многодетную мать нашли мертвой в заброшенном доме в Подмосковье
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    Многодетную мать нашли мертвой в заброшенном доме в Подмосковье

    15:26  4 Октября 2017
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    Многодетную мать нашли мертвой в заброшенном доме в Подмосковье

    Москва, 4 октября. Многодетная мать-одиночка, пропавшая месяц назад, найдена мертвой недалеко от деревни Ивойлово.

    26-летняя Ирина Полякова пропала 6 сентября в Рузском районе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Ее тело обнаружено 1 октября в заброшенном доме недалеко от деревни Ивойлово.

    Разложившийся труп женщины был аккуратно прикрыт одеялом, на теле было только нижнее белье. Судмедэкспертам при первичном осмотре не удалось установить причину смерти. На данный момент проводится комплексная экспертиза. Уже известно, что смерть наступила на следующий день после исчезновения погибшей.

    У Ирины остались четверо маленьких детей, которых она воспитывала без отца.

    Автор: Юлия Кошкина
    #подмосковье #смерть #поиск
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