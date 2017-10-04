Студент из Белоруссии расправился с дюжиной фазанов в парке Горького в Москве

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Москва, 4 октября. Студент московского Государственного института кино и телевидения (ГИТР) был задержан за убийство двенадцати фазанов в московском парке имени Горького. Молодой человек каким-то образом забрался в птичник и перебил всех находившихся там птиц.

Инцидент с убийством фазанов произошел на прошлой неделе. Студент третьего курса из Белоруссии по неизвестной причине забрался в вольер к фазанам. Там его за убийством птиц застал сторож парка, который вызывал охрану и полицию. Как отмечает «Подмосковье 360°» остаются неизвестными причины, заставившие студента перебить всех фазанов в вольере.

По подсчетам администрации парка, убив ценных птиц, студент нанес парку ущерб в размере 93 тысяч рублей. Известно, что живодер ранее был судим за хранение наркотиков в особо крупном размере. В отношении белорусского студента возбуждено дело о жестоком обращении с животными, он отпущен под подписку о невыезде.