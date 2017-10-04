Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 полевых командиров «Джебхат ан-нусры»
Происшествия
Студент из Белоруссии расправился с дюжиной фазанов в парке Горького в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Студент из Белоруссии расправился с дюжиной фазанов в парке Горького в Москве

    15:11  4 Октября 2017
    33

    Студент из Белоруссии расправился с дюжиной фазанов в парке Горького в Москве

    Москва, 4 октября. Студент московского Государственного института кино и телевидения (ГИТР) был задержан за убийство двенадцати фазанов в московском парке имени Горького. Молодой человек каким-то образом забрался в птичник и перебил всех находившихся там птиц.

    Инцидент с убийством фазанов произошел на прошлой неделе. Студент третьего курса из Белоруссии по неизвестной причине забрался в вольер к фазанам. Там его за убийством птиц застал сторож парка, который вызывал охрану и полицию. Как отмечает «Подмосковье 360°» остаются неизвестными причины, заставившие студента перебить всех фазанов в вольере.

    Студент из Белоруссии расправился с дюжиной фазанов в парке Горького в Москве

    По подсчетам администрации парка, убив ценных птиц, студент нанес парку ущерб в размере 93 тысяч рублей. Известно, что живодер ранее был судим за хранение наркотиков в особо крупном размере. В отношении белорусского студента возбуждено дело о жестоком обращении с животными, он отпущен под подписку о невыезде.

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 82303

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107164

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29912

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44438

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25799
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        961
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        276
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        1121
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        744