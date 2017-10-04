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Украина
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Экономика
Путин призвал сообща устранять препятствия в сфере экономики
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    Путин призвал сообща устранять препятствия в сфере экономики

    14:53  4 Октября 2017
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    Путин призвал сообща устранять препятствия в сфере экономики

    Москва, 4 октября. Российский лидер Владимир Путин заявил, что секторальные санкции против России, которые используются для недобросовестной конкуренции, вредят всей мировой экономике.

    Президент РФ на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сообщил, что сегодня ряд ограничений прямо используется для недобросовестной конкуренции. По словам Путина, санкции используют «для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов», даже несмотря на их неконкурентоспособность. Российский президент подчеркнул, что негативный эффект от таких шагов очевиден для всей мировой экономики.

    Владимир Путин призвал сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран. Это касается и развивающихся государств, которым требуется гарантированное и доступное снабжение энергией.

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #путин #россия #энергетика
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