Собчак посоветовала Поклонской срочно посмотреть «Матильду»

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Москва, 4 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак уверена, что фильм «Матильда» должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом журналистка сообщила на своей страничке в социальной сети.

Посмотрев ленту, Собчак оставила о ней восторженный отзыв в «Инстаграме». По словам телеведущей, сюжет не претендует на историческую правду, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга. Ксения Собчак уверена, что депутату Наталье Поклонской, которая является ярым противником «Матильды», нужно срочно посмотреть фильм.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова депутатов, которые назвали «незначительным» количество людей, протестующих против фильма «Матильда».