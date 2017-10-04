Собчак посоветовала Поклонской срочно посмотреть «Матильду»
Москва, 4 октября. Известная телеведущая Ксения Собчак уверена, что фильм «Матильда» должен понравиться депутату Госдумы Наталье Поклонской. Об этом журналистка сообщила на своей страничке в социальной сети.
Посмотрев ленту, Собчак оставила о ней восторженный отзыв в «Инстаграме». По словам телеведущей, сюжет не претендует на историческую правду, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга. Ксения Собчак уверена, что депутату Наталье Поклонской, которая является ярым противником «Матильды», нужно срочно посмотреть фильм.
Спасибо Алексею Учителю,и я искренне сочувствую ему за то мракобесие ,которое происходит вокруг этой красиво ,по-голливудски, снятой сказки. Это кино,которое на мой взгляд,не претендует на историческую достоверность ,а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга.Что удивило лично меня? Да то,что Поклонской этот фильм должен очень понравится,надо ее срочно на него пригласить!!! Царь показан лучше,а не хуже чем он был на самом деле,и фильм в этом смысле можно считать промонархическим.В фильме намеренно опущен циничный,порочащий Николая Второго поступок: Уже узнав про Ходынку,тем же вечером,30 мая Царь едет вовсе не на коленях стоять среди пострадавшими,а на бал французского посла графа Монтбелло.Как пишет в мемуарах Витте, императору советовали отменить бал,но Николай не согласился. По его мнению,несчастье не должно омрачать коронации: Император и императрица приезжают на бал, царь танцует первый контрданс с графиней Монтбелло,а царица -с графом.... И это ,гораздо хуже того,с кем кто спал... Так что Алексей искренне любит Царя,и сделал коасивый финал. Может больше чем Поклонская сделал для Николая... спасибо @club418 за премьеру!!!
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова депутатов, которые назвали «незначительным» количество людей, протестующих против фильма «Матильда».