Лжесоцработники похитили 300 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки в Подмосковье

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Москва, 4 октября. Преступники, представившиеся соцработниками, украли у бабушки более 300 тысяч рублей.

В Павловском Посаде полицией задержаны трое мужчин в возрасте от 23 до 34 лет, которые похитили у 86-летней женщины более 300 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Злоумышленники под видом социальных работников предложили пенсионерке заполнить документы на получение подарков ко Дню пожилого человека. Проникнув в квартиру, преступники украли деньги.

Часть похищенных денег изъята у подозреваемых при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».