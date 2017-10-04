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Лжесоцработники похитили 300 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки в Подмосковье
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    Лжесоцработники похитили 300 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки в Подмосковье

    11:37  4 Октября 2017  /обновлено: 11:54  04 Октября 2017
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    Лжесоцработники похитили 300 тыс. рублей у 86-летней пенсионерки в Подмосковье

    Москва, 4 октября. Преступники, представившиеся соцработниками, украли у бабушки более 300 тысяч рублей.

    В Павловском Посаде полицией задержаны трое мужчин в возрасте от 23 до 34 лет, которые похитили у 86-летней женщины более 300 тысяч рублей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

    Злоумышленники под видом социальных работников предложили пенсионерке заполнить документы на получение подарков ко Дню пожилого человека. Проникнув в квартиру, преступники украли деньги.

    Часть похищенных денег изъята у подозреваемых при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Автор: Юлия Кошкина
    #москва #кража
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