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Страшная находка: отрезанные человеческие ноги обнаружены у магазина в Москве
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    Страшная находка: отрезанные человеческие ноги обнаружены у магазина в Москве

    11:23  4 Октября 2017
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    Страшная находка: отрезанные человеческие ноги обнаружены у магазина в Москве

    Москва, 4 октября. Отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, были найдены прохожими за супермаркетом на юго-западе столицы.

    О страшной находке сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы. Старший помощник руководителя Главного СУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт обнаружения человеческих останков за торговой точкой, расположенной вблизи улицы Миклухо-Маклая.

    Сейчас следствие начало проверку по факту происшествия. По предварительным данным, останки принадлежат мужчине.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #преступление
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