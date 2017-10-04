Аграрии Подмосковья смогут получить землю без торгов

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Москва, 4 октября. Министр сельского хозяйства и природопользования Подмосковья Андрей Разин сообщил, что участники программы государственной поддержки по развитию сельскохозяйственного производства смогут получать земельные участки в Московской области без торгов.

По его словам, предприятие может быть участником программы, которая предполагает возможность подачи заявления на предоставление земельного участка без торгов, если оно работает, уже является сельхозпроизводителем, работает в рамках соглашения с министерством, берет на себя обязательства по производственным показателям, сообщает сетевое издание «360».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приказал обеспечить бесперебойную подачу тепла в жилые дома и социальные объекты в Подмосковье



