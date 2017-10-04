Частных перевозчиков в Москве перевели на зимнее расписание

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Москва, 4 октября. В российской столице автобусы коммерческих перевозчиков перешли на зимнее расписание, говорится в сообщении департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Московские перевозчики с 1 октября перешли на зимнее расписание, что означает сокращение интервалов между автобусами за счет увеличения количества рейсов и подвижного состава. Такие меры предусмотрены государственными контрактами после реформы наземного транспорта. В холодное время года важно обеспечить быструю подачу автобусов для жителей Москвы.

В сообщении столичного департамента транспорта отмечается, что в настоящий момент легально работают 8 частных компаний, которые обслуживают 211 маршрутов. «Наибольшее количество маршрутов проходят в Юго-Восточном — 38 маршрутов, Северном — 29 маршрутов и Северо-Восточном — 29 маршрутов округах», — отмечают власти. Кроме того, перевозчиков обяжут поддерживать в салоне температуру воздуха не ниже 12 градусов тепла.