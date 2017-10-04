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Общество
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве
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    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

    12:43  4 Октября 2017
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    Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

    Москва, 4 октября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за усиления ветра.

    «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

    Днем атмосферное давление в Москве существенно понизится. Это вызвано приближением североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта, которые принесут не только усиление ветра, но и дожди. Сильный ветер также ожидается в Московской области, передает «Ньюинформ».

    Во вторник, 3 октября, в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, сообщала «Свободная пресса».

    Автор: Дима Оленин
    #погода #желтый уровень
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