Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

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Москва, 4 октября. Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за усиления ветра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается на сайте Гидрометцентра.

Днем атмосферное давление в Москве существенно понизится. Это вызвано приближением североатлантического циклона и связанного с ним атмосферного фронта, которые принесут не только усиление ветра, но и дожди. Сильный ветер также ожидается в Московской области, передает «Ньюинформ».

Во вторник, 3 октября, в Москве был объявлен желтый уровень опасности из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 17 метров в секунду, сообщала «Свободная пресса».