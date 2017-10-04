Группа подростков избила и ограбила пенсионерку в Подмосковье

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Москва, 4 октября. В Люберецком районе Подмосковья трое подростков избили и ограбили пенсионерку. Как сообщили в среду в ГСУ СК Московской области, преступление произошло 29 сентября на улице Волковской в Люберцах.

Так, трое подростков 14 и 15 лет напали на 70-летнюю женщину, избили ее, после чего украли сумку с мобильным телефоном и деньгами на сумму в 7 тысяч рублей.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Прикамье будут судить мужчину, который изнасиловал пожилую женщину.