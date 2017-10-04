Мобильные кассиры появились еще на одной станции московского метро

В Избранное

Москва, 4 октября. На станции метро «Комсомольская» в Москве начали работать мобильные кассиры.

Как пишет «РИАМО» со ссылкой на мэрию российской столицы, в Московском метрополитене расширили штат мобильных кассиров. В течение всего дня они будут дежурить в вестибюле станции «Комсомольская» Кольцевой линии, а также в самые загруженные часы — на Сокольнической.

Ранее мобильные кассиры работали только на «Савеловской», «Чкаловской», «Тушинской» и «Щелковской».