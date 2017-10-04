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Боевой робот Пончик уничтожит ненужную электротехнику москвичей
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    Боевой робот Пончик уничтожит ненужную электротехнику москвичей

    10:17  4 Октября 2017
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    Боевой робот Пончик уничтожит ненужную электротехнику москвичей

    Москва, 4 октября. В российской столице 5 октября на Новом Арбате пройдет экологическая акция в рамках фестиваля «Золотая осень» — боевые роботы утилизируют старую бытовую технику. 

    В Москве проводят экологическую акцию по утилизации старой бытовой и компьютерной техники. Боевые роботы Пончик и Вебер на глазах жителей российской столицы превратят ее в груду металлолома, пригодного для сдачи, сообщают «Дни.Ру».

    По словам организаторов, выбрасывать электронные приборы вместе с остальным мусором нельзя, поскольку это оказывает значительный вред окружающей среде, говорится в сообщении на портале мэра Москвы. Мероприятие обещает быть занимательным — все желающие могут сдать оргтехнику для последующей утилизации, пишет «Вечерняя Москва». 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #мусор
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