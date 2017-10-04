Боевой робот Пончик уничтожит ненужную электротехнику москвичей

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Москва, 4 октября. В российской столице 5 октября на Новом Арбате пройдет экологическая акция в рамках фестиваля «Золотая осень» — боевые роботы утилизируют старую бытовую технику.

В Москве проводят экологическую акцию по утилизации старой бытовой и компьютерной техники. Боевые роботы Пончик и Вебер на глазах жителей российской столицы превратят ее в груду металлолома, пригодного для сдачи, сообщают «Дни.Ру».

По словам организаторов, выбрасывать электронные приборы вместе с остальным мусором нельзя, поскольку это оказывает значительный вред окружающей среде, говорится в сообщении на портале мэра Москвы. Мероприятие обещает быть занимательным — все желающие могут сдать оргтехнику для последующей утилизации, пишет «Вечерняя Москва».